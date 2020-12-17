جدة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسعقدت اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3 اليوم مؤتمراً صحفياً اليوم في محافظة جدة، سلطت فيه الضوء على تفاصيل الجولة العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة بدعم من برنامج جودة الحياة.وتنطلق منافسات البطولة غداً للمرة الثانية في محافظة جدة بمشاركة 12 فريقاً من أفضل فرق العالم في هذه اللعبة.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد خلال حديثه في المؤتمر أن اسناد مهمة تنظيم الجولة العالمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى المملكة هو تأكيد على نجاح الجولة التي أقيمت في جدة في العام 2019، إضافة لنجاحات المملكة في استضافة أكبر البطولات العالمية في مختلف الرياضات والألعاب التي جاءت بعد توفيق الله ثم بدعم كبير من حكومتنا الرشيدة وبمتابعة دقيقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.وأبان أن الاتحاد السعودي لكرة السلة سخّر جميع إمكانياته الفنية والإدارية لإنجاح هذه النهائيات العالمية كما عُهد عن الرياضة السعودية.فيما أبدى رئيس الفعاليات والشراكات لكرة السلة 3x3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو سوريانو إعجابه بالتطوير الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد استضافة الأحداث الرياضية العالمية، مشدداً على أن هذا التطور شجع الاتحاد الدولي على إسناد الجولة النهائية من الجولة العالمية للمملكة لتقام في مدينة جدة التي استضافت إحدى جولات العام الماضي، وحققت نجاحاً باهراً على مستوى التنظيم وإظهاراً رائعاً للبطولة".وأضاف: "كنا نتطلع لوجود الجماهير بعد أن كان لها دور كبير في نجاح جولة العام الماضي، إلا أن الجائحة التي يمر بها العالم فرضت علينا الإجراءات الصحية الاحترازية، وسيعمل الاتحاد الدولي على نقل جميع أحداث البطولة ووضع المشجعين في قلب الحدث عبر عدد من الوسائل الإعلامية، كما تم تخصيص صفحة في موقع الاتحاد الدولي لاستقبال تفاعلات الجماهير وعرضها أثناء فعاليات النهائيات".بدوره كشف رئيس اللجنة المنظمة للجولة العالمية الدكتور غسان طاشكندي عن التفاصيل الفنية للبطولة بالإضافة للكثير من المبادرات قائلاً: "ستقام مباراة 3X3 للعبة كرة السلة للكراسي المتحركة بإشراف نادي جدة لذوي الإعاقة، ومسابقتين: الأولى باسم السلام دنك بمشاركة ثلاثة لاعبين منهم السعودي مصعب قاضي وستقام في اليوم الثاني من البطولة، والفائز سيحصل على جائزة مالية برعاية برنامج جودة الحياة"، مؤكداً قدوم فريق الدنكن ديفيل من سلوفينيا لعمل ألعاب بهلوانية خاصة بلعبة كرة السلة.فيما أوضح قائد فريق جدة خالد عبدالجبار المشارك في نهائيات الجولة العالمية بأن إقامة النهائيات في محافظة جدة يضاعف من مسؤوليتنا في المنافسة، وقال: "سنعمل على تقديم المستوى المميز الذي يعكس تطور لعبة كرة السلة 3x3 في السعودية، ويترجم ما تجده الرياضة من دعم على صعيد تطوير اللاعبين، أو استضافة الأحداث العالمية على أراضي وطننا الغالي".وأضاف : "فريق جدة قادر على المنافسة بعد أن استعد بشكل جيد لهذه البطولة، وسوف يعمل على الذهاب بعيداً فيها لإسعاد جماهير كرة السلة السعودية".// انتهى //16:42ت م0144