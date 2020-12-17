رام الله 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2027 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 132 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 36 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:49ت م0146