القاهرة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأكدت جامعة الدول العربية أهمية شمول المهاجرين في سياسات الاستجابة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية لحمايتهم وضمان توفير سبل الرعاية لهم.وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم بمناسبة "اليوم العالمي للمهاجر 2020" الذي يحتفل فيه العالم يوم 18 ديسمبر من كل عام، ضرورة الاسترشاد بالخطط العالمية والإستراتيجيات ذات الصلة والعمل على تنفيذ أهدافها ومبادئها لحماية المهاجرين وتخفيف آثار الأزمة عليهم، وذلك في ضوء استمرار الوباء العالمي.وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن العالم يحتفل هذا العام باليوم العالمي للمهاجر، بينما تشارك دول العالم في إجراء المراجعة الإقليمية الأولى لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي مثّل اعتماده في ديسمبر 2018 خطوة تاريخية للأمام لحشد الجهود الدولية والتعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل إدارة أفضل للهجرة، كما تضمنت خارطة طريق للدول للاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها الربط بين الهجرة والتنمية.ولفت البيان الانتباه إلى أن جامعة الدول العربية حريصة على مشاركة دولها الأعضاء مشاركة نشطة وفعالة في المراجعة الإقليمية للمنطقة العربية، حيث قامت بتقديم الدعم الفني لدولها الأعضاء بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، والمنظمة الدولية للهجرة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية لإرشادهم نحو إعداد استعراضات وطنية شاملة توائم نص الاتفاق، كما قامت الجامعة العربية بالتعاون مع الشركاء بإعداد تقرير إقليمي يتضمن جهود الدول العربية لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم إطلاقه خلال منتدى استعراض الهجرة الدولية في المنطقة العربية المزمع عقده في الربع الأول من العام المقبل، ومن ثم رفعه إلى منتدى استعراض الهجرة الدولية (آي .إم.إف.آر) في 2022.// انتهى //16:54ت م0148