نيامي 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأكد الرئيس النيجري إيسوفو محمدو والرئيس الانتقالي في مالي باه نداو التزامهما بإنجاح الانتقال الديمقراطي في مالي، ومكافحة الإرهاب في بلديهما وفي منطقة الساحل.وأعرب الرئيسان خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو إلى النيجر -التي بدأها أمس وتستمر يومين- عن الرضا عن النتائج التي تم تحقيقها في مجال مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل في إطار العمليات التي تقوم بها القوات المشتركة .وذكرت وكالة الإنباء النيجرية أن رئيسي البلدين ناقشا خلال الزيارة -إلى جانب العلاقات الثنائية- تطور المرحلة الانتقالية في مالي والوضع في ليبيا، إضافة إلى ملف التكامل الأفريقي، ولا سيما منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي صادق عليها الطرفان.// انتهى //16:55ت م0149