الجزائر 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الرئيس التونسي قيس سعيد.وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس قيس سعيد عبر للرئيس تبون عن اطمئنانه لتماثله للشفاء، مضيفا أن الطرفين اتفقا على الالتقاء فور عودة الرئيس تبون إلى الجزائر بعد انتهاء مدة النقاهة من إصابته بفيروس كورونا التي استدعت نقله إلى ألمانيا للعلاج منذ 28 أكتوبر الماضي.// انتهى //16:55ت م0150