بريدة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسقام معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بزيارة تفقدية لمشروع المبنى الجديد للمحكمة الإدارية ببريدة الذي لا يزال تحت الإنشاء.واطّلع معاليه خلال الجولة على خطط المشروع، وخطة سير العمل المتبعة في بناء المحكمة، وآلية العمل في جميع مراحل الإنشاء والبناء، وما يحتويه التصميم من مرافق وأقسام وما يشتمل عليه من تجهيزات فنية وتقنية، وأهم المعايير الفنية التي تنسجم مع بنية العمل القضائي.كما استمع معالي رئيس ديوان المظالم لشرح حول مراحل المشروع، والمرحلة الحالية، والمدة الزمنية المتوقعة لافتتاح المبنى مجهّزا ومهيأً بخدماته ومرافقه.وحث معالي رئيس ديوان المظالم العاملين في المشروع على مضاعفة الجهد لإنجازه في الوقت المحدد وفق مواصفات الجودة المعتمدة.الجدير بالذكر أن المشروع يأتي استكمالاً لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 وفق الهدف الرابع المتضمن: توفير مبان لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة القضائية، وافتتاح محاكم إدارية في المحافظات ومحاكم استئناف إدارية في المناطق.// انتهى //16:56ت م0151