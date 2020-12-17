القاهرة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية في ختام تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات البيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 7ر645 مليار جنيه.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليصل إلى 10844.58 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85% مسجلاً 2066.41 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.82% لينهي التعاملات عند مستوى 3001.37 نقطة.// انتهى //16:56ت م0152