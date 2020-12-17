مكة المكرمة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهما ، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر )، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //17:01ت م0153