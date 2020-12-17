القاهرة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات دورته الـ (24) اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، ونظم الاجتماع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي.وأعرب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة رئيس الدورة السابقة عن تمنياته لوزير الاتصالات المصري بالتوفيق في رئاسة الدورة الحالية للمجلس، مقدماً له التهنئة بمناسبة انتقال العاصمة العربية الرقمية من الرياض إلى العاصمة الإدارية بالقاهرة.من جانبه، قال وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت إنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي في بيئة ذكية متكاملة ومتجانسة ونظام إيكولوجي يضم شراكة راسخة بين جميع أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"، مشيداً بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.بدوره، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، أن أزمة كورونا أدت إلى تولد المزيد من الوعي لدى الدول العربية حول ضرورة تحقيق التحول الرقمي لمواجهة الأزمة، مشيدا بالرؤية التي طرحها الوزير المصري في كلمته من أجل تعزيز التعاون العربي المشترك، معرباً عن تطلعه إلى تعاون مثمر بين الدول العربية من أجل تحقيق نقلة تقدمية للأمة العربية.وبحث الاجتماع نتائج الاجتماع (38) للجنة العربية الدائمة للبريد، ونتائج الاجتماع (46) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات والتي شملت دور تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات في مجابهة جائحة كورونا، وموضوعات الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة والإرهاب على شبكة الإنترنت، والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهمية المشاركة العربية الفاعلة في التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC 21.كما تناول الاجتماع أيضا استعراض نشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وهي المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة إلى مناقشة القضايا الخاصة بفلسطين، وكذلك المبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، وأعمال المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي، والترحيب برغبة مصر في استضافة الاجتماع 47 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات خلال الربع الثاني من عام 2021.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ومن أبرزها مناقشة التشكيل القادم للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والاتفاق على موعد ومكان عقد الدورتين (48) و(49) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والدورة (25) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.// انتهى //18:03ت م0179