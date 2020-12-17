بيروت 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.49% أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 618.99 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 58 ألفاً و333 سهماً، بقيمة 647 ألفاً و337 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 27 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و325 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و356 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:05ت م0181