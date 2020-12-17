المدينة المنورة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسوقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي مذكرة تعاون مشترك مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية ومعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات البحثية والعلمية والعملية.وأشاد معالي الرئيس العام بالدور الرائد للجامعة الإسلامية كونها مؤسسة علمية وثقافية في متمكنة في مجال التعليم وتقديم البحوث والاستشارات والتدريب، وبما تحتويه من إمكانات كالكليات والمعاهد المتخصصة والمراكز البحثية المعتمدة والمتميزة في جميع مخرجاتها الثقافية.وركزت المذكرة في بنودها على تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات التعليمية والاستشارية التطويرية والدراسات والترجمة والبرامج والخدمات، كذلك التعاون في المحاضرات والندوات والمعلومات والخبرات لدى الطرفين وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى مما تتملكة الجهتين من إمكانات وفرتها القيادة الرشيدة لتطوير منظومة أعمالها.// انتهى //18:28ت م0183