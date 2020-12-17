المدينة المنورة 02 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 17 ديسمبر 2020م واسأصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة مركز البحث العلمي والكراسي البحثية، عدة بحوث علمية تمثلت في أربعة اصدارات.وشملت الإصدارات كتاب بحثي "الجَوهَرُ البَرَّاقُ فِي مُبَادَرَةِ القِيَمِ والأَخْلَاق" ويضم اثنتي عشرة قيمة أخلاقية متنوعة، إضافة إلى الآيات والأحاديث والآثار والأشعار والفوائد لكل قيمة, وكذلك كتاب بحثي بعنوان "مَكْرُمَاتُ المُؤْمِنِ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ المُكْرِم" و الذي يحتوي على خمس عشرة مكرمة متنوعة، بالإضافة إلى ‫الكتاب البحثي بعنوان " ثَمَرَاتٌ حِسَانٌ فَي شَهرِ رَمَضَان" والذي تناول فضل الاستعداد لشهر رمضان، وفضائل الشهر الكريم، وفضل قراءة القرآن، والأمور المعينة على تدبره وغيرها من المحاور الأخرى ذات العلاقة بموضوع البحث.‬‫فيما حمل الإصدار البحثي الرابع عنوان "مَعَالِمُ الرَّوضَةِ الشَّرِيفَة" واشتمل على: المراد بالروضة الشريفة، وحدودها، وفضائلها والأسطوانات الموجودة فيها، مع بيان سبب تسميتها، ومحراب المسجد النبوي مع بيان مختصر للمراحل التي مرَّ فيها منذ إنشائه إلى يومنا هذا، والمنبر النبوي وسبب صنعه، وفضائله.‬// انتهى //18:31ت م0185