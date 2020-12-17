طرابلس 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسالتقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر اليوم في مدينة بنغازي برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيطالية.وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة أنه جرى خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.وأثنى القائد العام للجيش خلال اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية .// انتهى //18:32ت م0187