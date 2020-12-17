الرباط 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، التابع لأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، اليوم افتراضيا، على مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون بين المنظمة والمركز في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية، عبر تنفيذ مشاريع وبرامج متعددة.وقع المذكرة عن الإيسيسكو، مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي السفير خالد فتح الرحمن، ومدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية بأكاديمية أوزباكستان الإسلامية الدولية الدكتور دورانبيك مقصودوف، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الافتراضي، حول الخطط المستقبلية للمركز، في إطار أنشطة الاحتفال ببخارى عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 عن المنطقة الآسيوية.وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتجارب بناء القدرات فيما بين منظمة الإيسيسكو ومركز الإمام الماتريدي، وعقد دورات تدريبية وندوات علمية وملتقيات دولية بالتعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى إنجاز دراسات علمية مشتركة للمخطوطات الموجودة في حوزة الطرفين، والتعاون في مجال المكتبات الرقمية، ونشر مجموعة من الكتب والبحوث العلمية، والمنشورات الدورية، والأعمال الأخرى، وتبادل الخبرات البحثية والفنية، وتقديم منح دراسية لفائدة الطلاب المسجلين في أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية.// انتهى //18:48ت م0189