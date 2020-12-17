الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسيشهد مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته الخامسة المقام حالياً في الصياهد حضور الكثير من الجنسيات للتعرف على هذا الموروث الثقافي الكبير.الدنماركية هيلي كروغلوند زارت المهرجان وأبدت إعجابها بما شاهدته من تنظيم وتفاعل وأعلنت عزمها المشاركة في نسخته المقبلة , مؤكدة أن ما شاهدته في المهرجان يفوق الوصف، وتعرفت على الكثير من الأمور الخاصة بمقاييس الجمال والتفاصيل التي تقوم عليها المفاضلة في التحكيم، وطريقة تتويج الفائزين.// انتهى //18:52ت م0190