الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واساختتم الاتحاد السعودي للسهام الأسبوع الأول من الجدول الزمني المعد للمشتركين في مركز الاتحاد السعودي للسهام بالمنطقة الشرقية في مقر صالة وزارة الرياضة بالدمام بمشاركة 26 راميًا ورامية من مختلف الأعمار من مدن ومحافظات المنطقة.واشتمل الأسبوع الأول على حصص تدريبية منوعة نظرية وميدانية تحت إدارة طاقم فني سعودي يضم, باسم الغامدي وإسماعيل كعبي والمدربة أشواق المير.وشهدت التدريبات حضور رئيس الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير، الذي وقف على احتياجات المشاركين واطلع على سير البرنامج، المتضمن في مرحلته الثانية اختيار الرماة للانضمام للمنتخبات السعودية للسهام.// انتهى //18:52ت م0191