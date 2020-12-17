الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" غداً بطولة القصب للرياضات اللاسلكية الثالثة.وتضم البطولة التي ستنطلق عند الواحدة ظهراً في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب فئات "طائرات الجت - طائرات مجنحة - طائرات 3 D - ساند دراق ( بنزين - كهرباء ).واشترط الاتحاد للمشاركة في البطولة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وامتلاك العضوية والالتزام بقوانين ولوائح البطولة والتسجيل في موقع البطولة.// انتهى //19:10ت م0192