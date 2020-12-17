رياضي / "تحكم " ينظم غداً الجمعة بطولة القصب للرياضات اللاسلكية الثالثة
الخميس 1442/5/2 هـ الموافق 2020/12/17 م واس
الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس
ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" غداً بطولة القصب للرياضات اللاسلكية الثالثة.
وتضم البطولة التي ستنطلق عند الواحدة ظهراً في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب فئات "طائرات الجت - طائرات مجنحة - طائرات 3 D - ساند دراق ( بنزين - كهرباء ).
واشترط الاتحاد للمشاركة في البطولة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وامتلاك العضوية والالتزام بقوانين ولوائح البطولة والتسجيل في موقع البطولة.
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19:10ت م
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