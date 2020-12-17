الظهران 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسيحتفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) باليوم العالمي للغة العربية، عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية والنهوض بها ثقافيًا وفكريًا ومعرفيًا، إلى جانب استعداد المركز لإصدار كتاب تحت عنوان "المعلقات لجيل الألفية" الذي يتناول شرحًا للمعلقات العشر التي تتحدث عن القصيدة وتاريخها الأدبي، إضافةً إلى تسليط الضوء على حياة الشاعر ومنزلته الفنية باللغتين العربية والإنجليزية.وتتضمن الفعاليات التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر على مدار يومين، برامج ثقافية وترفيهية تفاعلية ودورات تدريبية تستهدف مختلف الفئات العمرية من الزوّار، إضافةً إلى مجموعة من الأنشطة المعرفية التي تسلط الضوء على الخط العربي وأنواعه تماشيًا مع مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة، إلى جانب تقديم تجارب متنوعة تركز على الخط العربي وتشكيله من خلال رسم لوحة جدارية، وتقديم نماذج كتابية للزوّار، والتي تأتي تماشيًا مع رؤية المركز في تنمية جوانب الإبداع والتجديد المستمر في الفكر والأدب والثقافة والابتكار، ودعم جهود المملكة في سعيها الحثيث نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والمعرفية.الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لجميع شرائح المجتمع، مستندةً على خلق محتوى معرفيٍ متميّزٍ، وتقديم تجارب واسعة للزوّار تركز على أهمية دور اللغة العربية في مختلف الأقسام، حيث تحتوي المكتبة على 51 عامود نُقش عليها أبيات لـ 51 شاعر عربي من مختلف العصور والأزمان، بمختلف أنواع الخط العربي، إضافًة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة التي تعزز اللغة العربية، مثل الأمسيات الشعرية وإقامة 16 فعالية لتوقيع الكتب.// انتهى //19:30ت م0194