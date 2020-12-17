الرباط 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسشاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الندوة الافتراضية العلمية الدولية حول موضوع "حقوق الإنسان في السجون والمؤسسات الإصلاحية"، والتي عقدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، بالشراكة مع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم، أن إدارة الشؤون القانونية بالمنظمة قدمت خلال الندوة، التي شارك فيها عدد من الخبراء وممثلين لمؤسسات دولية وقانونيين من الدول العربية والأوروبية والاسيوية، ورقة علمية تناولت "حقوق المرأة السجينة وفقا للمعايير الدولية"، استعرضها مدير الإدارة محمد الهادي السهيلي، الذي أكد أهمية تطوير التشريعات الدولية الخاصة بحماية المرأة السجينة، وضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للسجينات الأحداث، وضمان حقوقهن في التعليم والتدريب المهني، ليتسنى تأهليهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.// انتهى //19:39ت م0196