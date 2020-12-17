الخرطوم 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم، في مقر إقامته بالخرطوم اليوم، بسفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم.وجرى خلال اللقاء مناقشة تأخر تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق؛ وضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ اتفاق السلام وتحدياته؛ حماية المدنيين بعد خروج اليوناميد وتشكيل قوة حفظ الأمن في دارفور ودمج قوات حركات الكفاح المسلح في الأجهزة النظامية وإعادة الدمج الاجتماعي، إضافة إلى مجلس شركاء الفترة الانتقالية وتعيين أعضاء مجلس السيادة الجدد.وتطرق اللقاء كذلك إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وتعيين أعضاء المجلس التشريعي والأوضاع الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأثره على ديون السودان الخارجية وتحسين وضعه الائتماني وعلاقته بالمؤسسات المالية العالمية.من جانبهم، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعم بلدانهم لاتفاق السلام والعمل على توفير وحشد التمويل لتنفيذ اتفاق السلام رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا التي ستؤثر سلبا على التمويل الخارجي، كما أكد السفراء دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية ماليا وسياسيا لإنجاح الفترة الانتقالية وشددوا على ضرورة البدء في تنفيذ اتفاق السلام بتكوين آلياته وتشكيل المجلس التشريعي والحكومة الجديدة.واتفق الطرفان على استمرار التشاور بينهما لضمان تنفيذ اتفاق السلام وإنجاح الفترة الانتقالية ومعالجة أية تحديات قد تواجه تنفيذ اتفاق السلام والحكومة الانتقالية.// انتهى //19:41ت م0197