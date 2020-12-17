الرباط 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم في مدينة فاس المغربية، ورشة عمل تدريبية حول التخطيط الإستراتيجي لاتخاذ القرار، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أدينهاور الألمانية، لفائدة طلبة الماستر بالجامعة الأورومتوسطية بفاس.وتأتي الورشة، التي تستمر على مدى يومين، في إطار برنامج أطلقه مركز الاستشراف الإستراتيجي بالإيسيسكو، ويهدف إلى تنظيم دورات مماثلة لصالح الجامعات والشركات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالدول الأعضاء في المنظمة، لتدريب الأطر والطلاب على اتخاذ القرار في مجالات عملهم، تماشيا مع توجهات الرؤية الجديدة للإيسيسكو، التي تقوم على ترسيخ ثقافة الاستباق وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات على استشراف المستقبل، بعدما أكدت جائحة كورونا، أهمية ذلك كوسيلة للتصدي للمتغيرات.وارتكزت محاور الورشة، التي أشرف عليها مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الإستراتيجي الدكتور قيس الهمامي، على التعريف بالاستشراف الإستراتيجي وأهم نظرياته، وكيف يمكن توظيفه في مجالات المعرفة والبحث العلمي، إضافة إلى تقديم الآليات والوسائل التي يمكن استخدامها لمواجهة والتغلب على تحديات المستقبل.// انتهى //19:55ت م0198