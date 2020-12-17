الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسوصف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة رماح مذكر بن ضويحي العماني مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة بالحدث الاستثنائي للمحافظة، مشيرًا إلى أن المهرجان أحدث حراكًا اقتصاديًا غير مسبوق بالمحافظة.وقال العماني: "مهرجان الملك عبدالعزيز بحكم إقامته ضمن الحدود الجغرافية للمحافظة؛ عزَّز من نموها الاقتصادي على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى إحداثه انعكاسًا إيجابيًّا على الحركة التجارية والاقتصادية لرماح والمراكز التابعة لها، كما أسهم المهرجان في جذب عدد كبير من المستثمرين للمنطقة؛ ما أتاح فرص عمل كبيرة للشباب، ومشاركة من الأسر المنتجة".وأشار إلى أنَّ المحافظة استفادت من المهرجان على مختلف الأصعدة والمستويات، بدءًا بالنمو الاقتصادي، وتطور البنية التحتية.وأكد رئيس الغرفة التجارية برماح أهمية تعزيز التواصل والتكامل بين نادي الإبل والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق الفائدة القصوى من المهرجان حيث إنه واجهة مشرِّفة للوطن، وإقامته سنويًّا محفز استثماري كبير لرجال الأعمال الذين يتطلَّعون للمشاركة، موجهًا في هذا الجانب شكره لرئيس مجلس إدارة النادي فهد بن حثلين.// انتهى //21:22ت م0220