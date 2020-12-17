سكاكا 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان في مكتبه أمس, بمدير إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة معيدي بن سعود الريس.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجهتين.بعد ذلك كرّم السليمان, مدير إدارة التدريب بالهلال الأحمر على جهود فرع الهيئة وتعاونه خلال جائحة كورونا في تطبيق الاجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة.// انتهى //21:42ت م0227