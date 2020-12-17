الطائف 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسحققت إدارة تعليم الطائف الميدالية الذهبية في مسابقة البيبراس للمعلوماتية 2020 على مستوى المملكة.وثمن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي هذا الإنجاز ، الذي يأتي ضمن المنجزات المتعددة لتعليم الطائف في مختلف المناسبات.وقدم اللهيبي, شكره للطالبة عذوب العتيبي على تحقيقها الميدالية الذهبية في مسابقة البيبراس للمعلوماتية 2020 ولمكتب التعليم بالحوية, راجياً للجميع المزيد من الإبداع والتميز.يذكر أن مسابقة البيبراس للمعلوماتية 2020، مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الحاسب الآلي) والتفكير الحسابي بين طلبة المدراس، وتقام بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".// انتهى //21:44ت م0228