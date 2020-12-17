أبوجا 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الرئاسة النيجيرية أن الرئيس محمد بخاري أمر بفتح الحدود البرية لبلاده مع بنين والنيجر المجاورتين، والمغلقة منذ 2019 لـ"وقف تهريب السلع وتشجيع الإنتاج المحلي".وأضافت الرئاسة " أن بخاري أمر بالفتح الفوري للنقاط الحدودية"، المغلقة بين نيجيريا وهذين البلدين الجارين.وأوضحت وزيرة الاقتصاد النيجيرية زينب أحمد خلال مؤتمر صحفي أنه سيُفتح أربعة معابر حدودية، فيما سيعاد فتح باقي النقاط قبل نهاية الشهر الحالي.وكان الرئيس النيجيري قد أمر قبل عام تقريبا بإغلاق حدود بلاده أمام تجارة السلع، مؤكدا أن الوقت حان للقضاء على تجارة التهريب.// انتهى //21:47ت م0229