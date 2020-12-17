الجزائر 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسألقت السلطات الأمنية الجزائرية، القبض على إرهابي وصفته بالخطير في منطقة جيجل شمال شرقي الجزائر.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الإرهابي بـ (أبو الدحداح) اعتقل أمس خلال عملية تطويق وتمشيط، مشيرةً إلى أنه أحد أخطر الإرهابيين حيث التحق بالميليشيات الإرهابية عام 1994م، بعد عامين من اندلاع الأزمة الأمنية في البلاد.وأضافت أنه جرى حجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان.// انتهى //22:00ت م0231