كانبيرا 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسعقد وزيرا دفاع أستراليا ليندا رينولدز وسنغافورة نج إنغ هين اجتماعاً افتراضياً بمناسبة مرور 30 عاماً على التصديق على معاهدة سنغافورة وأستراليا بشأن التدريب العسكري وتطوير منطقة تدريب القوات المسلحة السنغافورية في أستراليا.وقالت رينولدز في بيان صادر عن مكتبها: "أكدنا مجدداً على العلاقات الدفاعية الثنائية المتنامية بين بلدينا والتزامنا المشترك بإقامة منطقة آسيا-باسفيك سلمية وشاملة ومرنة".// انتهى //22:00ت م0232