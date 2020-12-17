الخرطوم 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين في الخرطوم اليوم، بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يورى افاناسييف.وعبر الممثل المقيم عن رغبته في تقديم أفضل أداء لتحقيق أهداف البرنامج في السودان.وجرى خلال اللقاء، بحث إمكانية دعم مركز الوزارة الدبلوماسي بحزم لرفع القدرات وزيادة الأهلية لما للمركز من مسؤولية فى إعلاء إمكانات الدبلوماسيين ومهاراتهم وتعظيم الاستفادة منهم.// انتهى //22:27ت م0236