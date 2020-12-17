عمّان 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق السلط على سحاب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة، رفع السلط رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سحاب عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الحسين إربد ومعان بدون اهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن الدولي، ليرفع الحسين إربد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع معان رصيده الى 19 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //22:32ت م0238