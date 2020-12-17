واشنطن 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأدانت الولايات المتحدة اختطاف أكثر من 300 فتى من مدرسة العلوم الثانوية الحكومية في كانكارا بولاية كاتسينا في نيجيريا الذي وقع في 11 ديسمبر.وأكد البيان الصادر اليوم عن نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية كال براون، أنه يجب إعادة الأولاد إلى عائلاتهم على الفور ومحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، مبدياً تعاطف الولايات المتحدة مع عائلات الطلاب المفقودين وحارس الأمن الذي قُتل في الهجوم.// انتهى //22:56ت م0245