الرياض 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستأهل فريق الاتحاد إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد تغلبه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما اليوم, على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن دور الـ 16 من المسابقة.سجل أهداف الاتحاد اللاعب بريجوفيتش على التوالي عند الدقيقتين 48، 49، فيما أتى الهدف الثالث عند الدقيقة 71 عن طريق مدافع ‫الوحدة هنريكي بالخطأ في مرماه.// انتهى //22:57ت م0246