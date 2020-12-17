عمّان 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسكرم معالي وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نظير جهوده في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي.وأكد الوزير الفايز متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، من جانبه نوه السفير السديري بما تتمتع به الأردن كوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية، مشيراً إلى تجربة السياحة في المملكة، لاسيما خلال موسم الشتاء الذي يعد جاذباً وغنياً بالفعاليات.وبحث الجانبان، سبل تعزيز حجم التبادل السياحي البيني.// انتهى //23:11ت م0247