بروكسل 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستبنى البرلمان الأوروبي اليوم، بغالبية ساحقة قراراً يدين الصين بشأن انتهاكها لحقوق الأقليات الإيغورية والكازاخستانية والقرغيزية.ودعا النواب الأوروبيون، بكين "لوضع حد فوراً للاعتقالات التعسفية دون توجيه الاتهام، والمحاكمات والإدانات الجنائية بحق الإويغور وأفراد الأقليات الأخرى المسلمة، وإغلاق كل المخيمات ومراكز الاعتقال للأقليات العرقية ضحايا الحبس الجماعي، والإفراج عن المعتقلين دون تأخير أو شروط"، كما جاء في بيان البرلمان.والقرار غير الملزم الذي تبناه بـ604 أصوات (معارضة 20 وامتناع 57 عن التصويت) يتهم الصين بممارسة اضطهاد متزايد على أبناء عدة أقليات دينية وعرقية "تمس كرامتهم وتنتهك حريتهم في التعبير الثقافي والعقيدة الدينية، وحقهم في حرية التعبير وحقوقهم في حرية التجمع سلمياً".// انتهى //23:20ت م0249