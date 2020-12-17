الكويت 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسرحبت وزارة الخارجية الكويتية اليوم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وأعربت الوزارة في بيان صحفي عن خالص تهانيها لجمهورية السودان حكومةً وشعباً بهذا القرار، متمنيةً أن يسهم في دعم أمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه.وأكدت استمرار دعم الكويت للسودان في سعيه لتحقيق المزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار.// انتهى //23:20ت م0250