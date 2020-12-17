الدرب 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأطلق مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان اليوم، فعاليات "برنامج مبادرات شباب جازان الرياضية"، ضمن برامج وأنشطة الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بوزارة الرياضة, وذلك بحديقة المملكة في محافظة الدرب.وأوضح مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني أن البرنامج الذي يستمر لمدة يومين، يأتي انطلاقا من اهتمام وزارة الرياضة بالفعاليات المجتمعية الشبابية لما لها من إيجابيات كبيرة في إبراز دور الوزارة في المجتمع، ونشر ثقافة الرياضة، وتنوع الأنشطة والأماكن، التي تعزز الحراك الرياضي، وتُسهم في زيادة ممارسة الرياضة لكل فئات المجتمع.وبين أن البرنامج يحتوي على عددٍ من الفعاليات تشمل كرة القدم، وتحدي الشطرنج، ومسابقة مهارات تصويب السلة للأطفال، وبعض الألعاب الترفيهية، إضافة إلى ركن توعوي بمشاركة الصحة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومعرض للفنون التشكيلية، إلى جانب مسرح مفتوح يقدم العديد من البرامج الترفيهية، مبيناً أن مثل هذه الفعاليات والبرامج تستقطب الشباب وتستثمر أوقات فراغهم وتُسهم في كسر الروتين اليومي وتشجيعهم على ممارسة الرياضة .// انتهى //23:50ت م0251