الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارًا انضباطيًا بحق نادي النصر ، والإداري في نادي الصقور عبدالرحمن العطوي، ومدرب الفئات السنية بنادي الصقور محمد العمري، بشأن الشكوى المقدمة من نادي الوطني احتجاجًا على إجراءات نقل اللاعب القاصر عبدالمجيد العنزي من نادي الوطني إلى نادي النصر.وقررت اللجنة إلغاء تسجيل اللاعب القاصر عبدالمجيد بن صالح العنزي في نادي النصر، وإعادة تسجيله في نادي الوطني، ومنع الإداري الحالي في نادي الصقور (والسابق في نادي الوطني) عبدالرحمن بن كريم العطوي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة (12) شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالقرار وفرض غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف .// انتهى //23:50ت م0252