المدينة المنورة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.وتهدف الوحدة التي تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (١٢٠) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة.// انتهى //23:51ت م0253