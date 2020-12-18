جدة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسيقيم النادي الأدبي بجدة بعد غد بالشراكة مركز التميز البحثي في اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز, حلقة نقاش بعنوان " المجامع اللغوية وتوحيد الجهود في خدمة اللغة العربية"، وذلك عبر منصة النادي بتطبيق "زووم" .وتأتي حلقة النقاش التي يقيمها النادي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.// انتهى //00:27ت م0256