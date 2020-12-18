ثقافي / "المجامع اللغوية وتوحيد الجهود في خدمة اللغة العربية " .. حلقة نقاش بأدبي جدة
الجمعة 1442/5/3 هـ الموافق 2020/12/18 م واس
جدة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس
يقيم النادي الأدبي بجدة بعد غد بالشراكة مركز التميز البحثي في اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز, حلقة نقاش بعنوان " المجامع اللغوية وتوحيد الجهود في خدمة اللغة العربية"، وذلك عبر منصة النادي بتطبيق "زووم" .
وتأتي حلقة النقاش التي يقيمها النادي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
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