واشنطن 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على ارتفاع.فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 21.31 نقطة، أو 0.58 في المئة ليغلق عند 3722.48 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 148.83 نقطة، أو 0.49 في المئة، إلى 30303.37 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 106.56 نقاط، أو 0.84 في المئة، إلى 12764.75 نقطة.// انتهى //00:30ت م0258