بريدة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسوقعت اللجنة النسائية التنموية بإمارة منطقة القصيم, بمقر اللجنة اليوم, اتفاقية تعاون مشترك بين اللجنة النسائية التنموية التي مثلتها نيابة عن الرئيسة سمو الأميرة عبير المنديل, المديرة التنفيذية للجنة الدكتورة فاطمة الفريحي, ومركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير ومثلتها نيابة عن رئيسة المركز صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز, مديرة المركز مريم اليحيا.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال المبادرات المجتمعية والمؤتمرات والندوات والفعاليات التي يقيمها الطرفان لتوسيع نطاق الاستفادة جغرافياً، واستفادة أكبر عدد من شريحة المستفيدين المستهدفين, بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الدراسات والاستشارات الأسرية في مجالي العمل الخيري والاجتماعي.وتتضمن بنود المذكرة التي حددت لمدة سنتين تعزيز المجال التطوعي للمرأة وتأهيلها اجتماعياً وأسرياً واقتصادياً, تحقيقاً لمفهوم التعاون والشراكة بين الجهات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع.وباركت رئيسة اللجنة النسائية التنموية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل توقيع هذه المذكرة التي تأتي لتعزيز مبدأ التنسيق والتعاون من قبل الجميع لتطوير المجالات المرتبطة بالمرأة, مؤكدة أهمية الاستفادة من جميع الخبرات والكوادر الخادمة في مثل هذه المجالات, مثمنة الجهود التي يبذلها مركز الأميرة جواهر لتعزيز الشراكات بين المؤسسات, سائلة المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //00:48ت م0260