نواكشوط 2 جمادى الأولى 1422 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسشاركت موريتانيا اليوم، في أعمال ورشة افتراضية حول التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، المنظم من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، وبمشاركة مستشاري رؤساء حكومات الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وخاصة مجموعة الخمس بالساحل ومدغشقر المكلفين بالأمن.وناقش المشاركون جملة من المواضيع المرتبطة بمجال الحماية وبنية البانوراما الوطنية والتسيير الداخلي وتحرير الاستراتيجيات الوطنية وتسيير المكونات الهجومية والدفاعية والتعاون الإقليمي وإنشاء شبكة خاصة بالأمن السيبراني.واستعرض مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالأمن، اللواء الذهبي زيدان جعفر الذي مثل بلاده في أعمال الورشة محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية السبرانية التي تم اعتمادها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.// انتهى //03:09ت م0265