سيئول 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1062 اصابة جديدة متجاوزة الألف حالة يوميا لليوم الثاث على التوالي.وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن من بين الحالات الجديدة 1036 حالة انتقال محلي للعدوى ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 47 الفا و 515 حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ان البلاد شهدت 11 حالة وفاة إضافية ، مما رفع العدد الإجمالي للوفياتإلى 645 وفاة .// انتهى //06:29ت م0004