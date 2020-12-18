طوكيو 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في البلاد انخفضت بنسبة 9ر0 بالمئة في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات بسبب برنامج دعم السفر المحلي وانخفاض أسعار الطاقة.وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 4ر34 % عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة ترويج للسفر في يوليو لإعادة تشغيل صناعة السياحة والاقتصادات المحلية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد .19- ومع ذلك، دفع الارتفاع الهائل الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى تعليق البرنامج خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 11 يناير.وبدأ البنك المركزي في تطبيق تدابير التيسير النقدي في عام 2013 لتحفيز الاقتصاد والتغلب على الانكماش، الذي عانت منه البلاد لأكثر من عقد.// انتهى //06:33ت م0006