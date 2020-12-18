سيئول 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسوقعت كوريا الجنوبية رسميًا على اتفاقية تجارية شاملة مع إندونيسيا اليوم ، مما يمهد الطريق أمام المصدرين المحليين للدخول في سوق جنوب شرق آسيا.وإلتقى وزير الصناعة الكورى سيونغ يون-مو بنظيره الإندونيسي أجوس سوبارمانتو للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) .ومن المتوقع أن تمنح الاتفاقية المصدرين المحليين وصولاً أوسع إلى إندونيسيا ، التي تضم أكبر عدد من السكان في جنوب شرق آسيا.وتسعى كوريا الجنوبية إلى إبرام صفقات منفصلة مع دول جنوب شرق آسيا على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة القائمة مع رابطة الآسيان ، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية لسيئول مع الشركاء الآسيويين الناشئين، وتقليل اعتمادها الشديد على الصين والولايات المتحدة.// انتهى //06:39ت م0008