الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة ، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات.وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".// انتهى //06:51ت م0009