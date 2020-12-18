الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يستـعرض العـلاقات الاستراتيجية مع الرئيس الأميركي.القيادة تهنئ رئيس النيجر.أمير الرياض يهنئ سفير البحرين باليوم الوطني.جلوي بن مساعد: مجتمعنا يتميز بالخيرية.أمير القصيم يطّلع على منظومة البوابة الإلكترونية في الإمارة.أمير الشرقية: استراتيجية المنطقة سعت لتوجيه التنمية.لجان شورية تناقش تقارير الصحة وهيئة المساحة و «العقاري».صحة وطن.. تأكيد اهتمام الملك وولي العهد بالمواطن والمقيم.استمرار تراجع الحالات النشطة والحرجة.إطلاق البرنامج العالمي لحماية وتمكين الأطفال في الفضاء السيبراني.مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي المجتمعي بمرحلة الطفولة.3.956 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة في 27 جامعة حكومية.أمين القصيم يطلق أعمال وحدة إسعاد الموظفين.نساء اليمن.. الحقوق المسلوبة.سقوط صاروخ باليستي «حوثي» في صعدة.الجيش السوداني يعيد انتشاره لمنع تداعيات الصراع الإثيوبي.«كورونا» يخضع الرئيس الفرنسي للعزل.تشكل موقف أوروبي جديد حيال الاتفاق النووي مع إيران.// يتبع //08:05ت م0012