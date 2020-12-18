وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( نزدهر برؤيتنا) : تواصل المملكة حصد مكتسبات خطط وبرامج رؤية 2030، وسنقف مطولاً إذا أردنا إحصاء هذه النجاحات، لكن ما كان لافتاً هو قدرتها على مواجهة الصدمات واستقراء المستقبل من خلال التعامل الناجح مع تحديات 2020 التي أحاطت باقتصادات العالم ككل، وتخفيف الأثر الناجم عن ذلك إلى أقل حد ممكن بل والعمل من خلال ميزانية 2021 على مواجهة التحديات واستعادة النمو بكفاءة إنفاق عالية.وأضافت أنه من الملاحظ في هذه الموازنة تخفيض الاعتماد على إيرادات النفط إلى 52 % وهو أمر غير مسبوق، إذ إن الاعتماد على الإيرادات النفطية كان يصل ما بين 80 إلى 90 % وهو ما يفسر نجاح الرؤية.وبينت أن هذا النجاح المتحقق يأتي نتاج عمل الدولة على تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة من خلال الرؤية التي انطلقت منذ أربع سنوات والتي جاءت بمثابة استعداد لمثل جائحة كورونا وما صاحبها من صدمة كبيرة جداً في أسواق الطاقة نتيجة لانخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض الإيرادات.ورأت أن ما تحقق من نجاح في ظل هذه الأزمة التي عصفت بأقوى اقتصادات العالم، يجعلنا متفائلين، بتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية، وتسجيل انطلاقة جديدة في قطاعات متعددة وتعميق القيمة المضافة للعديد من المشروعات، وتوطين صناعات متعددة تجد طلباً متزايداً في الأسواق السعودية، واستقطاب الصناعات العالمية مع التوجه نحو التنوع المكاني.وأوضحت أنه بالرغم من السنوات القليلة التي مرت على البدء في تطبيق خطط وبرامج رؤية 2030 إلا أن مكتسباتها تتخطى هذه الفترة الزمنية القصيرة والتي سيجني الوطن ثمارها من أجل بناء حاضر مشرق ومستقبل واعد.وختمت:ستواصل بلادنا العطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبسواعد أبناء هذه الدولة المباركة، من أجل خير الإنسانية وتقديم رسالتنا إلى العالم: (التعايش والاعتدال والسلام).. ولنزدهر برؤيتنا.// يتبع //08:07ت م0013