وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( اللقاح.. وتضحيات سلامة الإنسان ) : المراحل المطمئنة والمبشرة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحالات الإصابة والـتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، هي نتاج جهود مستديمة وتضحيات لا محدودة قامت بها الـدولـة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع «يحفظهما الله» ، في سبيل حماية المواطنين السعوديين سواء في الداخل أو الخارج، وكل نفس بشرية تقيم على هذه الأرض المباركة من مواطن أو مقيم أو زائر.وأضافت أنه حين نرصد الأفق المرتبط بإعلان بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق «صحتي» ، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، وإيضاح وزارة الصحة أنها أكملت التجهيزات جميعها لـلـبدء في الـتطعيم، حيث أكدت مأمونية الـلـقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.وأردفت :وما يتصل مع ذات السياق من إطلاق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حملة التطعيم ضد الفيروس في مركز لقاحات كورونا المستجد (كوفيد 19 ) بالرياض، والتي رسمت ملامح أولى بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا.وأبانت : ما أوضحه وزير الصحة أنه كان يتابع بقلق شديد خلال التسعة الأشهر الماضية أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسيتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح.ورأت أنه أخذ اللقاح في مركز اللقاحات الـذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، لضمان وجود كمية كافية من الـعيادات، لإعطاء أكبر عدد ممكن من الـلـقاحات، وأنه يوجد مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.وختمت:فهذه التفاصيل الآنفة الـذكر بقدر ما هـي داعية للتفاؤل والاستبشار، فهي دلالـة أخرى على أن الجهود الـتي بذلـت في سبيل اجتياز هذا الظرف الاستثنائي والأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، كان وراءها حكمة قيادة وقدرة دولـة ومكانة وطن يمضي في مسيرة النهضة والتنمية والعطاء مجتازا كل التحديات والمتغيرات.// انتهى //08:14ت م0015