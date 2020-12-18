سوفا 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسلاقي شخصان مصرعهما إثر مرور إعصار "ياسا" فوق فيجي اليوم، وأجلي أكثر من 23 ألف شخص.وذكرت مديرة المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، فاسيتي سوكو، أنه أبلغ عن حالتي وفاة في الوقت الذي عبر فيه الإعصار وهو من الفئة الخامسة فوق الجزر.ويعد إعصار "ياسا" أحد أقوى العواصف التي ضربت فيجي على الإطلاق، إذ بلغت سرعة الرياح 345 كيلومترًا في الساعة وتسبب في فيضانات بأجزاء كثيرة من جزر البلاد، إضافة إلى تعرضت عدد من المنازل للتدمير.وتراجعت قوة الإعصار بعد مروره فوق الجزر الرئيسية إلى الفئة الثالثة تصاحبه رياح بلغت سرعتها 220 كيلو متر في الساعة.// انتهى //08:39ت م0016