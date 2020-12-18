القاهرة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مسانده بلاده لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.وسلطت الضوء على إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية في العام المقبل كونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية.ونشرت صحف القاهرة إدانة مصر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف عناصر القوات المسلحة السودانية الثلاثاء الماضي حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، وتأكيد تضامنها الكامل مع السودان وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه.وأنبأت عن التعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش السوداني إلى الحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، والشكوى التي تقدمت بها الخرطوم للاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيجاد" بشأن الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة.وعرجت صحف الجمعة على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.// انتهى //09:03ت م0019